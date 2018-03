Schorsing Russische atleten houdt aan

Apeldoornse motorcoureur Kevin Groeneveld slaat stap over en komt uit in de Supercup

5 maart Motorcoureur Kevin Groeneveld start dit seizoen in de Supercup. De 17-jarige Apeldoorner werd vorig jaar kampioen in de Sportcup 1000cc, promoveerde naar de Pro Cup, maar slaat die stap nu over en komt op het hoogste niveau in Nederland uit.