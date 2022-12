Schorsing wegens aanranding opgeheven, honkballer Trevor Bauer mag het veld weer op

Bauer werd in april van dit jaar geschorst. Er was een beschuldiging van aanranding en huiselijk geweld tegen de pitcher, waarvoor hij nooit strafrechtelijk is aangeklaagd. De Major League Baseball vond niettemin dat een lange schorsing gerechtvaardigd was omdat hij de regels omtrent huiselijk en seksueel geweld van de profliga had overtreden. De honkballer ging in beroep.