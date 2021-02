Schotse rugbyers voor het eerst in 38 jaar de baas op Twickenham

Tim Visser Hoe verloopt het WK rugby? ‘Die vele rode kaarten zinnen me niet, zo gaat de lol eraf’

18 oktober Het kaf is van het koren bij het WK rugby in Japan. Morgen en zondag vinden daar de kwartfinales plaats. Voldoet het WK aan de verwachtingen? Wat valt tegen? Wie verrast? Of is het toch weer een toernooi van de ‘usual suspects’? We belden met voormalig toprugbyer Tim Visser. The Dutch Legend is commentator bij Ziggo Sport. ,,Nieuw-Zeeland tegen Ierland had de finale moeten zijn.”