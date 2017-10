Schuttert rijdt naar negende plek in Herning

Hendrik-Jan Schuttert is negende geworden in de Grand Prix van het internationale drie-sterren concours van Herning. De oudere broer van Frank Schuttert gooide er in Denemarken in de barrage op zijn elfjarige ruin Balboa twee balken af, en was daarmee kansloos voor de eindzege.

Dat de 27-jarige ruiter de barrage haalde in de Grand Prix was voor hemzelf al een overwinning opzich. ,,In het basisparcours sprong hij vlekkeloos, dus ik wilde voor de overwinning gaan in de barrage. Ik draaide kort een dubbelsprong in op het eind van de barrage, en daardoor gingen er twee balken af. Misschien was dat toch iets te veel risico,” aldus de ruiter die twee weken geleden de Grand Prix van het CSI Salland won.

Het was na de eerste kwalificatiewedstrijd donderdag overigens allerminst zeker of Schuttert de grote finale van zaterdag zou halen, omdat hij niet bij de eerste dertig combinaties finishte. Hij werd namelijk 39e. In de tweede kwalificatiewedstrijd vrijdag was een 20e plek echter alsnog voldoende voor Schuttert om een startplek bij de beste veertig combinaties voor de GP te bemachtigen. ,,Ik maakte me geen zorgen dat we het niet zouden redden, want hij sprong best goed,” vertelde Schuttert.