Semenya blijft strijdvaardig na negatief CAS-vonnis

,,De IAAF heeft een tiental jaren geprobeerd me af te remmen, maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt'', betoogde Semenya, die in eerste instantie niet wilde ingaan op het CAS-vonnis. ,,Niet reageren is soms de beste reactie'', liet ze aanvankelijk op Twitter weten. Later besloot Semenya alsnog de langverwachte uitspraak in de delicate kwestie van commentaar te voorzien.



,,De beslissing van het CAS zal me niet tegenhouden. Ik zal opnieuw opstaan en jonge vrouwen en atletes in Zuid-Afrika en de rest van de wereld blijven inspireren.'' Semenya en haar advocaten overwegen het besluit elders aan te vechten. ,,De regelgeving van de IAAF is altijd al tegen mij gericht geweest.''



Semenya weigert medicatie te nemen om veranderingen aan te brengen in hoe ze is geboren en wie ze als persoon is. Ze wil ,,puur natuur'' blijven deelnemen aan wedstrijden. De WK in Doha (27 september - 6 oktober) zal de Zuid-Afrikaanse atlete in de huidige omstandigheden niet halen.