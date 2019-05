Semenya kiest voor 3000 m in Diamond League

Volgens de IAAF zijn deze atletes te veel in het voordeel en is de strijd bij voorbaat oneerlijk. Het gaat om de afstanden van 800 meter tot 1 Engelse mijl. In haar laatste 800 meter onder de oude regelgeving liep Semenya op 3 mei in Doha nog een indrukwekkende race. Ze won bij de Diamond League de afstand in een mondiale toptijd van 1.54,98. Zo snel was dit jaar nog niet gelopen.



Semenya is tweevoudig olympisch- en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter. De 3000 meter is geen olympisch nummer.