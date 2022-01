Sensatie voor Nederlandse zaalvoetballers: Oranje start EK in eigen land met zege op Oekraïne

De Nederlandse zaalvoetballers van bondscoach Max Tjaden zijn het EK in eigen land op sensationele wijze begonnen met een 3-2 overwinning op Oekraïne, nummer zeven van Europa en de nummer twaalf van de wereld. Het is voor de Nederlandse zaalvoetballers de eerste zege op een EK sinds 2005.

Oranje, als nummer 22 van Europa en nummer 36 van de wereld het laagst geklasseerde team van dit EK, begon zonder Tevfik Ceyar en Mo Darri aan het eerste duel met Oekraïne. Ceyar testte positief op corona en kan mogelijk later nog in actie komen dit EK, Darri heeft te veel last van een rugblessure en ziet daardoor het EK in eigen land aan zich voorbij gaan. Tjaden begon het duel met Oekraïne met FC Eindhoven-doelman Manuel Kuijk, Oualid Saadouni (FC Eindhoven) in de verdediging, flankspelers Mohamed Attaibi (de 34-jarige vedette van FC Marlène) en Lahcen Bouyouzan (Hovocubo) en Jordany Martinus (FC Eindhoven) in de punt van de aanval.

Regels zaalvoetbal

Bij het zaalvoetbal wordt er vijf tegen vijf gespeeld en er mag onbeperkt gewisseld worden. Er wordt twee keer twintig minuten zuivere speeltijd gespeeld. Elke keer als de bal buiten het speelveld komt, staat de tijd dus stil. Beide coaches hebben per helft één mogelijkheid tot een time-out. Bij zes overtredingen mag de tegenpartij een tienmetertrap nemen.

De start was er bepaald niet eentje in de categorie ‘gewenst'. Al binnen een minuut scoorde Oekraïne namelijk via Mykhailo Zvarych. Een valse start dus voor de ploeg van Tjaden, die voornamelijk met twee blokken werkte. Om de 2,5 minuut werd het volledige viertal aan veldspelers gewisseld voor een ander viertal: Said Bouzambou (topscorer van de eredivisie namens FC Eindhoven) en het Hovocubo-drietal Yoshua St. Juste (de oudere broer van voormalig Feyenoord-speler Jeremiah St. Juste), Karim Mossaoui en Mats Velseboer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De valse start van Oranje was jammer te noemen, want nadien gooide het Nederlands elftal de schroom van zich af en werd het ook aanvallend sterker. De grootste kansen waren voor Attaibi en Mossaoui die respectievelijk nipt naast en tegen de paal schoten. Omdat doelman Kuijk aan de andere kant ook een paar keer goed ingreep, was de stand die binnen een minuut al op het scorebord stond ook de ruststand.

Na rust vlogen de mannen van Tjaden uit de startblokken. Zo slecht als de eerste helft begon, zo goed begon de tweede. Na een lange bal van doelman Kuijk knikte Saadouni na ruim een minuut de 1-1 tegen de touwen, waarna Attaibi na ruim drie minuten ook de 2-1 maakte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na rust leken alle zenuwen als sneeuw voor de zon verdwenen bij Oranje en Oekraïne kreeg het nauwelijks voor elkaar om dicht bij de 2-2 te komen. Sterker nog, halverwege de tweede helft kwam het Nederlands elftal zelfs op 3-1 via een schitterende knal in de kruising van Bouzambou.

Eerste EK-zege sinds 2005

Oekraïne, in 2001 en 2003 goed voor zilver op het EK en nagenoeg altijd goed voor een plek in de kwartfinale, zette vervolgens met een 'vliegende keep’ alles op alles om de eerste Nederlandse EK-zege sinds 2005 te voorkomen. Toen won Oranje op het EK van Tsjechië. Het was tot vanavond de enige overwinning van de Nederlandse zaalvoetballers sinds 1999, toen Oranje de halve finales haalde.

Volledig scherm Nederland - Oekraïne in de Ziggo Dome. © Getty Images

Met de ‘vliegende keep’ kwam Oekraïne via captain en sterspeler Petro Shoturma drie minuten voor tijd op 3-2, waarna de spanning door het Ziggo Dome gierde. Oranje gaf alles om de 3-3 te voorkomen en met succes: de ontlading was dan ook enorm toen het eindsignaal klonk en de eerste zege van dit EK een feit was.

Droomstart

Bij de NOS sprak Saadouni, de maker van de 1-1, van een droomstart. ,,Ik sta nog te trillen op mijn benen. Dit is abnormaal. We hebben ons na rust goed herpakt. Wat dit betekent voor de rest van het toernooi? Alles is nu mogelijk, maar we gaan hier eerst van genieten en dan zien we daarna wel verder.”

Portugal

Eerder op de avond opende Portugal het EK met een zege op Servië. De regerend Europees kampioen én wereldkampioen won na een moeizaam begin met 4-2. Door twee goals van Marko Prsic nam Servië binnen zes minuten brutaal de leiding, maar de Portugezen herstelden zich uiteindelijk door goals van Pauleta, Pany Varela, Jesus en Tomás Paçó.

Zondag staan de volgende wedstrijden in Groep A op het programma: Servië treft dan om 14.30 uur Oekraïne terwijl Oranje het om 17.30 uur opneemt tegen Portugal. Vrijdag speelt Oranje dan nog tegen Servië (20.30 uur). Het Nederlands elftal speelt alle wedstrijden in de Ziggo Dome in Amsterdam. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinale.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: