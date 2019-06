Sensationele Quartararo pakt pole in Assen, Rossi wacht inhaalrace

De Spanjaarden Maverick Viñales en Alex Rins completeren de eerste startrij. Wereldkampioen Marc Márquez, die vorig jaar won in Assen, start vanaf plaats vier. Hij kwam liefst 0.714 seconden te kort voor pole, een fors gat. Het zeg veel over de indrukwekkende rondetijd die Quartararo neerzette. De jonge coureur strijdt dit jaar voor het eerst in de MotoGP-klasse. Hij rijdt in het satellietteam van Yamaha, dat geleid wordt door teammanager Wilco Zeelenberg. Quartararo staat zevende in de WK-stand. Vorig weekeinde veroverde hij voor het eerst een podiumplaats in de MotoGP-klasse. Hij eindigde in Catalonië tweede achter Márquez.