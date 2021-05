Sensationele zege Van Kalmthout in IndyCar Series: ‘Droom die uitkomt’

23 jaar na LuyendykRinus van Kalmthout heeft in de IndyCar Series een sensationele overwinning geboekt. De twintigjarige autocoureur, over de grenzen bekend als Rinus VeeKay , volgt daarmee Arie Luyendyk op die in 1998 als laatste Nederlander een IndyCar-race op zijn naam schreef. Het was voor Van Kalmthout zijn eerste zege ooit.

In de vijfde race van het seizoen ging voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean vanaf poleposition van start. De Fransman die vorig jaar in de bolide van Haas zo rampzalig crashte in Bahrein eindigde uiteindelijk als tweede achter Van Kalmthout. De 20-jarige Noord-Hollander kwam in zijn Chevrolet na 85 ronden als eerste over de finish in de GMR Grand Prix in Indianapolis, vijf seconden eerder dan Grosjean. De Spanjaard Alex Palou kwam als derde binnen, op 15 seconden van de glorieuze winnaar.

,,Voor mij is dit echt een droom die uitkomt", reageerde Van Kalmthout op zijn overwinning. ,,Dit was echt een perfecte dag voor ons.” Voor Van Kalmthout is het zijn tweede seizoen in de IndyCar. Vorig jaar eindigde hij één keer op het podium.

Voorspelde victorie

Van Kalmthout was vanaf de zevende startplek aan de race begonnen. Poleposition was zoals gezegd voor Grosjean, de voormalige Formule 1-coureur die vorig jaar aan de dood ontsnapte bij een zware crash tijdens de Grote Prijs van Bahrein. Hij kwam levend uit zijn hevig brandende autowrak, maar kon aan de laatste F1-races van het seizoen niet meer meedoen door brandwonden aan zijn handen. Grosjean reed 44 ronden aan de leiding in Indianapolis. Van Kalmthout voerde het veld 33 ronden aan. Hij finishte eerder dit seizoen als zesde, negende, twintigste en negende.

‘Veekay’ had zijn eerste triomf na de kwalificatie al min of meer voorspeld. ,,Ik moet zes auto’s passeren om te winnen. Ik heb voor grotere uitdagingen gestaan”, liet hij vrijdag op Twitter zelfbewust weten. Van Kalmthout sloot vorig jaar zijn eerste seizoen in de IndyCar af op de veertiende plek van het eindklassement. Daarmee was hij de beste ‘rookie’ (debutant) van het jaar.

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.