Serveerster gaat viral door haar reactie op flinke fooi die NBA-talent achterlaat

De 22-jarige Morant, speler van de Memphis Grizzlies, wordt gevolgd voor een documentaire. Terwijl hij aan het facetimen is met zijn dochter komt de serveerster vragen of het wel klopt, die fooi van 500 dollar die hij achter heeft gelaten. ,,Wie ben je dan?", vraagt ze. ,,De zwarte Jezus", antwoordt Morant, maar daar neemt ze geen genoegen mee.

Als ze vervolgens door heeft dat hij een basketballer is, die in de NBA voor de Grizzlies speelt, gaat er een lampje branden. ,,Ben jij die eh, Jari...?” Nadat dat is bevestigd, slaat ze haar hand voor haar mond. ,,Ben jij die jongen met dat haar?", zegt ze nog, voor ze er giechelend vandoor gaat. De beelden gaan het internet razendsnel over en zijn in korte tijd honderdduizenden keren bekeken.