Shiffrin heerst op slalom in Lienz

Shiffrin was in de eerste run meer dan een seconde sneller dan de concurrentie. Frida Hansdotter kon op 1,14 seconde nog het dichtst bij de Amerikaanse slalomspecialiste in de buurt blijven. In een moeizame tweede run hield Shiffrin 0,89 seconde over op de Zwitserse Wendy Holdener. Hansdotter werd derde op 1,22. De Nederlandse Adriana Jelinkova wist zich niet te plaatsen voor de tweede run.



Shiffrin gaat ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement van de slalom én het totaalklassement.



In Lienz had de organisatie wegens de sneeuwval donderdag besloten om de reuzenslalom en de slalom om te wisselen. De reuzenslalom wordt nu vrijdag afgewerkt.