Shiffrin toont dominantie op slalom in Zagreb

Shiffrin had na de eerste run al 1,41 seconde voorsprong op de Holdener. De rest van het veld lang nog verder achter. De hevige sneeuwval leek Shiffrin in de tweede run echter niet te deren en ze vergrootte haar voorsprong zelfs nog naar 1,59 seconde.



De 22-jarige Amerikaanse won dit seizoen al de slalom in Killington in de VS en in het Oostenrijkse Lienz. Ook was ze de beste op de reuzenslalom en de parallelslalom in Courchevel en schreef ze verrassend de afdaling in Lake Louise op haar naam.