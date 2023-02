Shirin van Anrooij superieur naar tweede wereldtitel

Shirin van Anrooij heeft bij de WK veldrijden in Hoogerheide met overmacht de titel veroverd bij de beloften. De uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige renster liet al in de eerste ronde de concurrentie achter zich. Het zilver was voor de Britse Zoe Bäckstedt, de Tsjechische Kristyna Zemanova pakte het brons.

Van Anrooij vierde vandaag haar 21ste verjaardag. Ze was dit jaar al een van de uitblinkers tussen de elitevrouwen met onder meer drie overwinningen in wereldbekerwedstrijden. In tegenstelling tot Fem van Empel en Puck Pieterse koos ze ervoor bij de WK nog in de onder 23-categorie uit te komen. Van Empel pakte zaterdag de wereldtitel bij de elite.

Het was voor Van Anrooij een moeilijke keuze geweest. ,,Ik heb er heel lang over moeten nadenken. Ik zou na de wereldbekercross van Benidorm aan de bondscoach laten weten in welke categorie ik hier zou starten. Ik heb toen tot 3 uur ‘s nachts wakker gelegen, was om 6 uur ‘s morgens al weer wakker en wist het nog niet. Ik kon geen verkeerde keuze maken en eigenlijk ook geen goede. Je weet ook dat mensen er iets van gaan vinden. Daar moet je je niet te veel van aantrekken, maar ik lees dat allemaal wel.”

Volledig scherm Shirin van Anrooij in actie tijdens haar race op het WK in Hoogerheide. © Belga/Jasper Jacobs

Spijt was er uiteraard na afloop niet. ,,Ik heb zaterdag nog wel met een dubbel gevoel naar de elitevrouwen gekeken. Fem reed echt supersterk, maar je bent toch benieuwd hoe het gegaan zou zijn als ik daar had gereden. Bij de beloften was het voor mij winnen of falen. Zo voelde het ook voor de start.”

De spanning was zo opgelopen dat ze even moest nadenken toen er ‘s ochtends in het hotel voor haar werd gezongen. ,,Ik dacht: o ja, ik ben jarig. Ik was echt alleen met deze wedstrijd bezig.”

Van Anrooij werd vorig jaar bij de WK in het Amerikaanse Fayetteville nog tweede achter Pieterse bij de beloften. In 2020 was de volgorde bij de titelstrijd bij de juniorvrouwen precies andersom.

Junior Senna Remijn pakt zilver op WK veldrijden Senna Remijn won vandaag het zilver bij de junioren. De 17-jarige coureur uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk bereikte 11 seconden na de Fransman Léo Bisiaux de finish. Bisiaux (17) werd in november in Namen ook al Europees kampioen. Het brons ging naar de Belg Yordi Corsus. Nederlands kampioen Keije Solen bereikte als zesde de finish.