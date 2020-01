Shorttrackers vrijwel ongeschonden door eerste dag EK

Motorrij­ders­ver­e­ni­ging: ‘Dakar Rally is juist heel veilig’

15:11 Het nieuws dat motorcoureur Edwin Straver is overleden aan de gevolgen van zijn val in de Dakar Rally, kwam hard aan op het kantoor van de Nederlandse motorrijdersvereniging KNMV. ,,We kennen de familie, het zijn allemaal grote motorsportliefhebbers", zegt secretaris Mario Pieterse van de KNMV.