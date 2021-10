Sifan Hassan gekozen tot beste Europese atlete, Femke Bol talent van het jaar

Video Wim is al 45 jaar een organisato­ri­sche duizend­poot bij AV'34, maar beginnende hardlopers trainen doet hij het allerlief­ste

15 oktober Voor een bardienst draait Wim van Beek zijn hand niet om. Wanneer hij toch in de kantine van AV'34 is, waarom zou er dan speciaal een extra vrijwilliger moeten komen? Maar Van Beek blinkt vooral uit in het organiseren van atletiekwedstrijden. Hoewel: ,,Het allerleukste vind ik het trainen van beginnende hardlopers. Mensen enthousiasmeren voor de sport. Geweldig om te doen.’’