Sifan Hassan krijgt haar zin en loopt 1500 meter op WK

De kersverse wereldkampioene op de 10.000 meter werd door de opstellers van het WK-programma namelijk voor de keuze gesteld. De 1500 én 5000 meter, twee afstanden die Hassan beide goed beheerst, worden namelijk op dezelfde dagen gelopen. Woensdag de eerste rondes, zaterdag de finales. En een 1500 meter én 5000 meter binnen enkele uren lopen is gekkenwerk. Vandaar dat Hassan moest kiezen.

Maar vóór die knoop doorgehakt kon worden, moest er eerst ruziegemaakt worden. Dat kondigde Hassan zelf zaterdag aan, vlak na het behalen van de wereldtitel op de 10.000 meter. De atlete had namelijk zelf meer trek in de 1500 meter, maar haar coach Alberto Salazar schatte in dat Hassans kansen op de 5000 meter groter zouden zijn. Uiteindelijk heeft de atlete dus haar zin gekregen.