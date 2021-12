Sifan Hassan loopt award mis, Elaine Thompson-Herah beste atlete van de wereld

Looplegen­de Gebrselas­sie bereid om naar frontlinie Ethiopië te gaan: ‘Hij wil het land bij elkaar houden’

Nu de strijd om de macht in Ethiopië alsmaar wreder wordt, heeft Haile Gebrselassie gezegd dat hij desnoods bereid is om naar de frontlinie van de oorlog te gaan. Atletenmanager Jos Hermens belde vanochtend met zijn boezemvriend. ,,Hij gaat er écht voor. Ik was bijna aan het janken.”

24 november