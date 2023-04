Sifan Hassan richt zich na lastige fase op en heeft kopgroep weer in het vizier in Londen

Hassan greep na een kilometer of 22 een keer naar haar dijbeen en maakte zelfs een kleine tussenstop waarbij ze haar linkerbeen rekte. Het had schijn van dat ze zou opgeven, maar na dertig kilometer vond Hassan een nieuwe adem. Ze loopt nu op een achterstand van ongeveer 100 meter van de kopgroep.

Hassan raakte al vroeg in Londen een van haar grootste concurrenten kwijt. De Keniaanse atlete Brigid Kosgei, met een tijd van 2.14.04 houder van het wereldrecord, stapte al na een 1 kilometer uit. Kosgei liet voor de start al doorschemeren dat ze niet helemaal topfit was, maar meteen na het startschot op Charlton Way begon ze al te hinken. Na zo’n 3 minuten gaf ze op.

Kosgei liep haar wereldrecord in 2018 in de marathon van Chicago. Ze won twee keer de klassieker over 42,195 kilometer in Londen, in 2019 en 2020.