Sifan Hassan waagt in Brussel poging om geschiedenis te schrijven

Hassan verbeterde in juni bij de FBK Games in Hengelo het vijf jaar oude wereldrecord dat Almaz Ayana op de Olympische Spelen van Rio gelopen had. Met 29.06,82 dook de Nederlandse ruim tien seconden onder de toptijd van de olympische kampioene uit Ethiopië. Maar amper twee dagen later was Hassan haar wereldrecord alweer kwijt. Ayana’s landgenote Letesenbet Gidey liep tijdens de Ethiopische trials voor de Spelen van Tokio, op dezelfde piste in Hengelo, nog sneller (29.01,03).



Op de Memorial wil Hassan volgens de organisatie de eerste vrouw worden die onder de magische grens van 29 minuten duikt. De atlete komt eerst nog in actie bij de Olympische Spelen van Tokio.