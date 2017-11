Sjöström klopt 'Kromo' in Peking

Luiten niet bij de top na eerste dag Nedbank Challenge

9 november Joost Luiten staat na de eerste dag van de Nedbank Challenge at the Gary Player Country Club in Zuid-Afrika op de gedeelde 22ste plaats. De Nederlandse golfer ging bij het toernooi in Sun City, dat deel uitmaakt van de Europese Tour, rond in 71 slagen. Dat is één slag onder het baangemiddelde.