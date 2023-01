Skeletonster Kimberley Bos boekt wereldbekerzege in Winterberg: ‘Gelukkig had ik hier veel ervaring’

Het is de derde keer op rij dat Bos de wereldbekerontmoeting in Winterberg, op haar ‘thuisbaan’, wint. ,,Er waren erg veel fans kijken en het is ontzettend leuk om voor hen hier de winst te pakken”, zei ze. ,,Ik was wel bang dat het zou gaan regenen, want in de regen liep het niet zo lekker hier. Maar het ging tijdens de wedstrijd veel beter dan tijdens de trainingen, dus daar ben ik heel blij mee. Uiteindelijk is het de wedstrijd die telt en niet de trainingen. Gelukkig heb ik redelijk veel ervaring op deze baan.”