Ski-icoon Hirscher twijfelt over voortzetten carrière

Hirscher heeft daarom een media-evenement dat gepland was voor 6 augustus uitgesteld tot het einde van de zomer. ,,Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst", zei de Oostenrijker. Het is niet voor het eerst dat er gespeculeerd wordt dat Hirscher zijn carrière wil beëindigen. Hij vindt de randverschijnselen en alle media-aandacht rond zijn persoon niet prettig.



Hirscher won in maart van dit jaar voor de achtste keer op rij de algemene wereldbeker. Verder won hij zes keer de wereldbeker slalom en reuzenslalom. In zijn carrière won hij in totaal 67 wereldbekerwedstrijden.Ook veroverde hij dit jaar goud op de slalom bij het WK in het Zweedse Åre. In totaal won hij zeven wereldtitels en twee gouden medailles op de Olympische Spelen.