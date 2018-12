Skiër Franz daalt naar zege bij super-G in Beaver Creek

Video Uitblinker Groot: Deze zege is onwijs belangrijk

17:42 Nycke Groot benadrukte het belang van de zege op Hongarije in de eerste wedstrijd van het Nederlands vrouwenteam op het EK handbal in Frankrijk. ,,Die twee punten zijn onwijs belangrijk, want ze tellen straks mee in de tweede ronde'', zei de aanvoerster na de 28-25 op Ziggo Sport.