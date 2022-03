Skiester Jelinkova domineert NK: na slalomtitel ook hoofdprijs op reuzenslalom

Sportkoe­pel NOC*NSF: geen zelfstandi­ge sportboy­cot van Rusland

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF gaat in ieder geval niet zelfstandig over tot een boycot van Rusland vanwege de militaire aanval op Oekraïne. Volgens een woordvoerder van NOC*NSF kan het wel zijn dat de sport onderdeel wordt van een brede, internationale boycot, als reactie op de Russische inval in het buurland. ,,Maar op dit moment hebben wij nog geen zicht op de maatregelen van de overheid.”

24 februari