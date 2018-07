Slachtoffers turnarts Nassar geëerd op gala

Op het gala waar de belangrijkste prijzen gingen naar ijshockeyvedette Alexander Ovetsjkin en snowboardster Chloe Kim kregen de misbruikte sporters een staande ovatie van de aanwezige celebrity's uit de sportwereld en showbizz. ,,Het is een eer om hier te staan met mijn mede-overlevers en namens honderden anderen die hier vanavond niet zijn'', zei turnster Sarah Klein, het eerste slachtoffer van Nassar dat naar buiten was getreden.



Klein, softbalster Tiffany Thomas Lopez en drievoudig olympisch turnkampioene Aly Raiman namen namens de 141 slachtoffers de Arthur Ashe Award voor hun moed in ontvangst. Raisman las de jaren op waarin turnsters en andere sporters hun beklag hadden gedaan over Nassar, die als sportarts verbonden was aan de Amerikaanse turnbond en de universiteit van Michigan. ,,1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2011, 2013, 2014, 2015. Al die jaren is ons verteld: jullie heben het mis, jullie zien het verkeerd.'' Nassar kreeg vorig jaar levenslang.