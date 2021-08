Slechtziende paralympiër raakt zwaargewond na aanrijding met zelfrijdende bus

Een slechtziende paralympische sporter is zwaargewond geraakt toen hij door een zelfrijdende elektrische bus werd aangereden in het atletendorp van de Paralympische Spelen in Tokio. Volgens Japanse media gaat het om de 30-jarige Japanse judoka Aramitsu Kitazono. Hij zou met hoofdletsel en beenverwondingen zijn opgenomen in de kliniek van het dorp.