Sliedrecht Sport komt tekort in eerste duel Champions League

In de eerste set had Sliedrecht weinig in te brengen tegen de verliezend finalist van de Champions League van vorig jaar. Maar in sporthal 'De Basis' kon de thuisploeg daarna beter tegenstand bieden. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar in de slotfase wist de Italiaanse formatie de set toch met 25-23 naar zich toe te trekken. Ook in het derde bedrijf bleven de vrouwen van Sliedrecht lang bij. Maar bij een stand van 20-20 nam het Italiaanse team toch weer afstand en besliste de wedstrijd met 25-21. De return staat zaterdag in Italië op het programma.

In Sliedrecht was veel aandacht voor De Kruijf, die blij was weer even terug te zijn in Nederland. Ze had na afloop voor de camera van Ziggo Sport lof voor Sliedrecht Sport. ,,In de tweede en derde set waren ze dicht bij setwinst. We hebben er toen wel een stapje bij moeten zetten. Wij hadden ook alles te verliezen en zij konden vrijuit spelen dat is toch een verschil.''



Na de finaleplaats van vorig jaar wordt er veel van de Italiaanse vrouwen verwacht. ,,Na de tweede plek willen we nu de eerste plek. Het is nog wel een lange weg te gaan, maar we gaan er in ieder geval voor'', aldus De Kruijf.