Sloetjes: Deze finaleplaats halen is een droom

Lonneke Sloetjes begint spottend. ,,Ja, we wilden het graag wat spannender maken." Zucht vervolgens diep en zegt dan: ,,Nee, het was zonde dat we het in de vierde set weggegeven hebben. Écht zo zonde. Maar goed, we staan in de finale, we hebben het geflikt, en dat was niet makkelijk tegen die vechtmachine die Azerbeidzjan was met al het publiek erachter. De finale halen is een droom."



Het bereiken van de finale komt op het conto van de enigszins bekritiseerde bondscoach Jamie Morrison. Een van de eerste mensen die Morrison feliciteerde met het halen van de finale was Giovanni Guidetti, zijn voorganger als bondscoach bij het Nederlands team die vorig jaar in december onverwachts zijn afscheid aankondigde. ,,Jamie!" riep Guidetti, gevolgd door een enthousiaste felicitatie met beide handen.



Guidetti zou zomaar de tegenstander van Nederland kunnen worden morgen in de finale. Op dit moment is Turkije, de nieuwe ploeg van Guidetti bezig aan de halve finale tegen Servië. ,,Of ik een voorkeur heb is me inmiddels al vijf keer gevraagd", zei Morrison even later in de mixed zone. ,,Ik hoop op de sterkste ploeg."



Wat Sloetjes betreft staat morgen sowieso in het teken van revanche. Tegen Servië verloor Nederland een week geleden kansloos in de groepsfase. ,,Maar als we tegen Guidetti gaan spelen lijkt dat me heel apart", aldus Sloetjes over de man die tevens haar clubcoach is bij Vatifbank. ,,Ik denk dat hij dan met knikkende knietjes op komt draven."



Aanvoerster Maret Grothues sluit zich bij Sloetjes aan. ,,Tegen Guidetti zou zeker een beladen strijd zijn en dat vind ik wel heel leuk eigenlijk. Maar aan de andere kant geldt hetzelfde voor Servië, ik zou het ook leuk vinden als we revanche kunnen nemen op vorige week. In ieder geval hebben we vanavond veerkracht getoond"