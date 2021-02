Sloetjes hakt de knoop door en stopt per direct met volleybal: ‘Kriebels kwamen niet’

302 interlandsVolleybalinternational Lonneke Sloetjes (30) zet een punt achter haar carrière. De sterspeelster van het Nederlands team, met 302 interlands op haar naam, zat sinds mei in een sabbatical. Ze mist de sport te weinig is nu haar conclusie. Het is mooi geweest.

Sloetjes, één van de meest succesvolle volleybalsters uit de Nederlandse geschiedenis, kiest ervoor om bij haar familie te zijn en richt zich op haar maatschappelijke carrière. ,,Het afgelopen jaar heb ik gezocht naar drijfveren en motieven om weer te gaan spelen. De kriebels om weer te gaan spelen kwamen echter niet”, zegt Sloetjes in een eerste reactie.

,,Ik merk dat ik veel energie haal uit andere dingen die op mijn pad komen en die ik kan leren, bijvoorbeeld op het gebied van mijn studie. Daarnaast wil ik ook graag bij mijn familie in de buurt zijn nu. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken. De successen met Oranje en Vakifbank (Turkse club, red.) zullen mij altijd bijblijven. En natuurlijk ook de vele vriendschappen die ik aan het volleybal heb overgehouden. Het is helemaal goed zo.”

Volledig scherm Lonneke Sloetjes. ©foto Eric Brinkhorst © eric brinkhorst

Het slopende leven van een topvolleybalsters had haar opgebroken, vertelde ze vorig jaar. ,,Door de constante combinatie van clubvolleybal en het nationaal team is het afgelopen decennium voor mij heel belastend geweest. Ik ben het plezier in het spel een beetje verloren.”

In november gaf ze tegenover deze site nog aan geen keuze te hebben gemaakt over het voortzetten van haar loopbaan. Maar het gebrek aan kriebels en de constatering dat ze zich ‘prima vermaakte’ zonder volleybal in haar leven wezen al voorzichtig een richting uit. Zelfs het gegeven dat het WK volleybal in 2022 in eigen land en voor Sloetjes zelf eigen provincie Gelderland wordt gehouden, heeft haar niet anders doen besluiten.

Volledig scherm Lonneke Sloetjes viert de zege op Zuid-Korea in de kwartfinale van de Spelen van 2016. © AFP

Sloetjes debuteerde in 2008 in het Nederlands team. De vierde plek op de Olympische Spelen van 2016 is het hoogtepunt uit haar interlandcarrière. Ze verkeerde in Rio de Janeiro in blakende vorm. Ook op het WK van 2018 eindigde Nederland op de vierde plaats. Daarna ging het minder, een ticket voor Tokio 2020 werd gemist.

Eind vorig jaar werd de nieuwe bondscoach gepresenteerd, oude bekende Avital Selinger. Hij sprak de hoop uit dat Sloetjes zou terugkeren, maar ook dat hij haar niet zou proberen te overtuigen. ,,Lonneke is zo’n formidabel talent, die zal niet zomaar te vervangen zijn”, sprak Selinger toen uit. Behalve Sloetjes heeft ook collega-international Celeste Plak een pauze ingelast. Overbelasting, zowel fysiek als mentaal, is een veel voorkomend probleem in het volleybal.