Smeekens na 500 meter: Dit moet genoeg zijn

De Raaltenaar staat met die plek weliswaar op de twaalfde positie op de selectievolgorde van de KNSB - slechts tien Nederlandse schaatsers mogen naar Zuid-Korea - maar wanneer minimaal twee schaatsers in de top tien van die volgorde zich voor meerdere afstanden plaatsen is Smeekens zeker van een ticket. Smeekens zelf rekent er wel een beetje op. ,,Dit moet genoeg zijn'', zei hij in de catacomben van Thialf. ,,Maar nog maar niet te vroeg juichen. Zaterdag weten we echt of het genoeg is.''