Smet wil onder legende Jackson stap naar wereldtop zetten

De Brit was een grootheid in de atletiek. Jackson veroverde twee keer de wereldtitel op de 110 meter horden en zijn beste tijd van 12,91 stond dertien jaar lang als wereldrecord. De Welshman is sinds 1994 de houder van het wereldrecord op de 60 meter horden (7,30).



Het eerste contact tussen Smet en Jackson was een jaar geleden via Instagram. Van het een kwam het ander en nu wil Smet onder de vleugels van Jackson de stap naar de wereldtop zetten. De grote doelen zijn de WK volgend jaar in Doha en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.