Snelle wieltjes denderen door de Tarzanbocht

Honkbal­coach Meulens debuteert met zege bij New York Mets, homerun voor Gregorius

25 juli De Amerikaanse honkbalclub New York Mets heeft het debuut op de bank van coach Hensley Meulens opgeluisterd met een overwinning. De Mets versloegen Atlanta Braves tijdens de eerste volledige speeldag in de Major League met 1-0. De 34-jarige Cubaan Yoenis Céspedes, na twee jaar met daarin drie operaties terug in de MLB, sloeg de bal in de zevende inning over de hekken voor een homerun.