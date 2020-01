Snelste marathonlopers ooit kruisen de degens in Londen

De 35-jarige Keniaan had een jaar eerder in de Duitse hoofdstad de 42,195 kilometer afgelegd in 2.01.39. Kipchoge deed afgelopen jaar alleen mee aan de marathon van Londen. Hij snelde in een parcoursrecord van 2.02.37 naar zijn vierde overwinning in de Engelse hoofdstad.



De Keniaan focuste zich daarna volledig op zijn poging om als eerste de marathon binnen de 2 uur te lopen, in de zogeheten Ineos 1:59 Challenge. Met hulp van heel wat hazen slaagde op 12 oktober die missie van Kipchoge. De olympisch kampioen van Rio 2016 legde de marathonafstand in Wenen af in 1.59.40, al wordt die tijd niet als wereldrecord erkend.