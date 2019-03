Snookeraar O'Sullivan na 9 jaar weer nummer 1

O’Sullivan, bijgenaamd 'Ronnie the Rocket' vanwege zijn snelle biljartspel, versloeg in de finale Neil Robertson met 13-11. ,,De nummer 1-positie op de wereldranglijst is nooit mijn drijfveer geweest'', zei de 43-jarige snookerprof tegen de BBC over zijn terugkeer aan de top. ,,Ik heb die positie bereikt met misschien de helft van het aantal toernooien dat de anderen spelen, dus is het wel een van de beste prestaties in de sport.''



O'Sullivan bereikte in maart al een andere mijlpaal. Hij was de eerste snookeraar met duizend zogeheten 'centuries', dat wil zeggen series van 100 punten of meer.