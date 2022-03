Snowboardkoppel Vos en Bunschoten in gedachten bij overleden boegbeeld: ‘Bibian opende een wereld voor ons’

,,De opvolger van… Ja, dat zou heel mooi zijn”, vertelt Lisa. Vier jaar na zilver op de cross en brons op de banked slalom kan ze op beide onderdelen opvolger worden van Bibian Mentel als paralympisch kampioene. Op de cross versloeg Mentel, die in maart vorig jaar overleed, Lisa na een flinke valpartij van beiden. Mentel stond eerder op en won de race die achteraf extra bijzonder bleek: het was de laatste van Mentel. ,,Ik had hier heel graag nog tegen haar willen racen, maar na de Spelen in Zuid-Korea werd helaas snel duidelijk dat dat er niet meer in zat”, vertelt Lisa. Voor haar restte vier jaar geleden zilver en een flinke snee in haar wang.