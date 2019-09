Solide opening Luiten na sterke comeback

Die 'birdieregen' leverde een score op van 69 slagen, 3 onder par, en betekende de gedeelde twaalfde positie in de tussenstand. Luiten was niet de beste Nederlander in de ochtendsessie van de 100e editie van Nederlands oudste golftoernooi. Rowin Caron kwam binnen in 68 slagen (-4) en neemt daarmee voorlopig de gedeelde zevende plek in. Het is Carons eerste deelname aan de KLM Open als prof.