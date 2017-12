Spanjaard Alcinas in derde ronde tegen Webster

Alcinas



Alcinas staat 100ste op de Order of Merit. Münch, die in 2014 kortstondig terugkeerde bijh de BDO, kwam eerder tot de tweede ronde op het WK in 2012. Dat kwam omdat zijn tegenstander Denis Ovens met een rugblessure opgaf. In de tweede ronde ging de 21-jarige Münch onderuit tegen de Engelsman Steve Farmer (4-2). Voor de 38-jarige Alcinas is het zijn derde WK . In 2011 (3-0 verlies tegen James Wade) en 2012 (3-2 verlies tegen Andy Hamilton) was de eerste ronde zijn eindstation.



Voor zover bekend speelden Alcinas en Münch niet eerder tegen elkaar.