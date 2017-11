'Spanningen hebben geen invloed op voorbereidingen Spelen'

Emmerink ging desgevraagd wat dieper in op de huidige situatie in Zuid-Korea. ,,De spanningen lopen regelmatig hoog op, zeker de afgelopen maanden. Dat gebeurt rondom raketlanceringen, nucleaire testen, maar ook bij militaire oefeningen. Ondanks die spanningen gaat het leven in Zuid-Korea door, alsof die spanningen er niet zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar op het dagelijkse leven heeft het geen invloed. Ook op de voorbereidingen op de Spelen hebben die spanningen geen impact.''

In de ban van de Spelen

Volgens Emmerink begint Zuid-Korea in de ban te komen van de Winterspelen. ,,De stadions, de stations, de wegen, alles is vrijwel klaar. Het begint nu ook echt te leven in het land.''

Op basis van onder meer de huidige ticketverkoop en reisboekingen houdt de ambassade in Seoul rekening met circa duizend bezoekers uit eigen land. ,,Wij willen de Nederlandse supporters op elk moment van de dag waar dan ook kunnen bijstaan'', benadrukte Emmerink. Een speciaal oranje boekje met tal van tips, een extra vestiging ('pop-up') van de ambassade in het Holland Heineken House en een oranje-camper, die door het olympisch gebied gaat rijden, zorgen voor extra informatie, ondersteuning en eventuele opvang van de olympische fans uit Nederland.