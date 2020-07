Spektakel bij eerste race MotoGP: Qaurtararo wint, wereldkampioen Marquez valt uit na harde crash

Marquez, begonnen op de derde plek en favoriet voor een nieuwe wereldtitel, maakte al vroeg in de race een fout en kwam daardoor helemaal in het achterveld terecht. Door een indrukwekkende inhaalrace rukte hij op naar de derde plek. Toen Marquez de tweede plek wilde veroveren ging hij opnieuw in de fout. Ditmaal kwam de Spanjaard hard ten val en was z’n race voorbij. Het is nog onduidelijk wat de fysieke gevolgen zijn voor Marquez die na z’n val. Komende week is er opnieuw een race in Jerez.