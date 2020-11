Spelen met de natuur: Rahm slaat hole-in-one via het water

Luiten negende na eerste ronde Cyprus Showdown

5 november Joost Luiten is sterk begonnen aan de Cyprus Showdown, het tweede toernooi van de Europese Tour op het mediterrane eiland. Hij noteerde in de eerste ronde op het Aphrodite Hills Resort 67 slagen, 4 onder par. Die score was goed voor de gedeelde negende plaats. De Schot Robert MacIntyre heeft na de eerste achttien holes de leiding met 65 slagen (-6).