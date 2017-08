Spoor laat zich opnieuw zien in Ladies Tour

,,Ik probeer het nu eenmaal altijd. Vorig jaar lukte het me de trui tot het laatst te houden. We zullen afwachten of dat dit jaar weer lukt, maar deze dag was alvast geslaagd."

Spoor was extra gemotiveerd om vandaag ten aanval te trekken. Ze reed immers door haar trainingsgebied in de buurt van Arnhem. De Japanse Eri Yonamine was haar voor, maar met Ilona Hoeksma dichtte Spoor de kloof. ,,Ik wist niet of ik kans maakte op de prijs van de strijdlust en wist dat ik de bergtrui niet had, dus moest ik de tussensprint in Arnhem winnen. Dat bracht me deze blauwe trui. Heel mooi dat het plan weer gelukt is. Donderdag is er een tijdrit in Roosendaal, maar daarna ga ik mijn trui lekker verdedigen."