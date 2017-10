Sport Vandaag: Champions League en WK handboogschieten

Jazlynn Verhoeven (2) verstoort interview papa Rico

17 oktober Rico Verhoeven won afgelopen in China van de Braziliaanse MMA-vechter Antonio 'Bigfoot' Silva. ,,Ik heb weer even laten zien waarom ik de onbetwiste kickbokskoning ben. Het ging goed, dus ik dacht: laten we de fans ook wat geven," sprak de wereldkampioen vol bravoure. Dochter Jazlynn (2) was minder blij met het interview en wilde haar vader snel weer voor zichzelf.