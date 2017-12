Sport Vandaag: El Clásico, eredivisie en WK darts

LIVE: Gaat Barney Mighty Mike volgen naar derde ronde?

19:37 In de avondsessie van dag 10 van het WK darts komt Raymond van Barneveld, de godfather van het Nederlandse darts, in actie. Verder toppers als Daryl Gurney en Phil Taylor, die aan zijn laatste WK bezig is. Mis hier niets. WK darts, tweede ronde (best of 7 sets) 20.00 uur: Gurney - Henderson 21.00 uur: Taylor - Pipe 22.00 uur: Van Barneveld - K. Anderson