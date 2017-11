Sport Vandaag: Kwalificatie Formule 1 Brazilië, schaatsen en WK-droom Marokko

Sjöström klopt 'Kromo' in Peking

10 november Ranomi Kromowidjojo is vandaag bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Peking als tweede geëindigd op de 50 meter vrije slag. De 27-jarige zwemster kwam tot een tijd van 23,47 seconden. Sjöström, die afgelopen zomer drie wereldtitels veroverde bij de WK langebaan in Boedapest, klokte in 23,40. De Australische Cate Campbell zette met 23,67 de derde tijd neer.