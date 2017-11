Sport Vandaag: Premier League, hockey en curling

Cheptegei mist wereldrecord in Zevenheuvelen

19 november De Oegandese atleet Joshua Cheptegei is er net niet in geslaagd het wereldrecord op de 15 kilometer aan te scherpen. Hij finishte in de Zevenheuvelenloop van Nijmegen in 41.17, vier tellen boven de mondiale toptijd op deze afstand. De Keniaan Leonard Komon zette de 41.13 in 2010 neer in Nijmegen.