Sport vandaag: start CL, Ronde van Denemarken en tennis in Tokio

Orkaan Irma verhindert golfer Els van deelname KLM Open

11 september De Zuid-Afrikaanse golfer Ernie Els kan deze week niet meedoen aan de KLM Open. De voormalige nummer één van de wereld woont in Florida en heeft besloten bij vrienden en familie te blijven in het door de orkaan Irma getroffen gebied. De KLM Open is van donderdag tot en met zondag in Spijk.