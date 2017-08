Sport Vandaag: Vuelta, Champions League en EK hockey

Kemperman na nederlaag: We hebben gewoon heel goed gespeeld

0:46 Robbert Kemperman kon met Oranje niet voorkomen dat ze flink klop kregen van België tijdens de poulewedstrijd voor het EK hockey in eigen land (0-5). Na de wedstrijd had hij nog wel geloof in een goede afloop van het toernooi, maar was-ie niet blij met het pak slaag dat hij had gekregen.