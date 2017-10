Springruiters winnen na 'thriller' finale Nations Cup

De finale begon twee uur later dan gepland omdat een van de lichtmasten het begaf. ,,De ruiters zijn profs. Die hebben daar geen last van. Alle landen reden heel sterk, het was een mooie strijd. Dit is een hele mooie afsluiting van het seizoen'', aldus Ehrens.



Smolders voelde de druk als laatste ruiter, maar leverde een foutloze ronde af met zijn hengst Don. ,,Het liep fantastisch. We waren alle vier super scherp en de paarden waren super in vorm'', zei Smolders.