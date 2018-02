Sprinters zoeken geen excuus voor offday

In Sotsji 2014 was het podium van de olympische schaatssprint met Michel Mulder, Smeekens en Ronald Mulder nog volledig Oranje gekleurd. Het goud ging naar de Noor Havard Lorentzen, die zegevierde met een olympisch record: 34,41. Voor het eerst sinds 1948 werd daarmee de kortste afstand weer gewonnen door een Noor.



Zak en as

Ronald Mulder (zevende) zat in zak en as. ,,Ik baal er gigantisch van, het was een heel rommelige rit. De opening was goed, voor de rest klopte er weinig van. Lorentzen reed zo makkelijk bij me weg. Ik kwam gewoon tekort. Na het EK heb ik geen goede race meer gereden. Anderen waren vandaag beter, het was het gewoon niet.''



Ook Jan Smeekens (tiende) baalde: ,,Ik kom hierheen om wat magisch te laten zien. Maar dat lukte niet. Ja, die valse start had best invloed, maar dat wil ik niet als excuus aanvoeren. Vervelend dat dat nu gebeurt. Het is wat het is. Ik wist meteen dat mijn tijd van 34,93 niet voldoende zou zijn voor een plak. Dat stemt me verdrietig.''



Smeekens kwam gisteren tijdens de laatste training nog hard in botsing met de boarding op de Gangneung Oval. ,,Of dat van invloed is geweest? Dat denk ik wel. Het was een soort kleine aanrijding met de auto. Je probeert het weg te stoppen, maar ideaal is anders. Je wordt er zeker niet beter van.''



De 31-jarige sprinter nam derhalve geen revanche voor zijn ontgoochelende ervaring bij Sotsji 2014. Hij waande zich destijds een minuutje zeker van olympisch goud, maar na een flinke tijdscorrectie voor Mulder moest hij met een verschil van 0,012 seconde genoegen nemen met zilver.



Kai Verbij (negende) wist niet goed was hij moet verwachten. ,,Het was mijn eerste race na mijn blessure, maar het was matig. Het is jammer, maar ik richt me nu om mijn 1000 meter. Gelukkig heb ik niets gevoeld van die blessure.''