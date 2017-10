Staking Catalonië treft ook Bouwmeester tijdens EK Laser Radial

Van de Pas naar tweede ronde World Grand Prix, Kist geeft het weg

2 oktober Na de vroegtijdige uitschakeling van Michael van Gerwen en Jelle Klaasen heeft Benito van de Pas wel resultaat geboekt bij de World Grand Prix Darts. De Tilburger was vanavond in de eerste ronde ronde in Dublin te sterk voor de Spanjaard Cristo Reyes.